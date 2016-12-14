国际油市：油价下跌，因美国库存意外上升及OPEC的11月产量超预期

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
市场也在关注预计中的美联储加息。这料将提振美元。
“油市的动能继续减弱，在美国公布了高于预期的API库存数据之后，隔夜布兰特和美国原油都下跌...数据显示库存出人意料地增加了470万桶，”新加坡经纪商OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
“我们预计亚洲的交投将稍稍偏空，因交易员在美联储今晚的决定前削减多头仓位，”他说，指的是美联储周三晚些时候预计会宣布加息。
外汇和期货经纪商AxiTrader的首席市场策略师Greg McKenna表示：“交易员已十分笃定美联储会加息25个基点。”
油市交易员表示，国际能源署(IEA)的报告可能会令油价受到进一步的压制。IEA称其认为OPEC国家在11月的日产量约3,420万桶，比创纪录高位的OPEC的官方估计高出50万桶/日。
若果真如此，则将不利于OPEC和俄罗斯等其他产油国的联合减产计划。
IEA称11月全球石油供给量上升到每日9,820万桶的纪录水平，OPEC的产量抵消了其它地区产量的下滑。
相比之下，第四季全球石油需求量预计在每日9,695万桶。
不过IEA表示，如果各方都遵守减产计画，那么市场明年初可能会短少60万桶/日，因需求强劲增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王洋; 审校 高琦/张明钧)
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