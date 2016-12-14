中国债市：国开行10年和五年两期续发债明日起进行预发行交易

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月14日 - 中国外汇交易中心周三公告，国开行 160213 和160218 两期债明日起进行预发行交易，为10年和五年期品种续发，这标志着银行间市场的预发行交易正式起航。
公告显示，上述两期债预发行交易时间段为12月15日(周四)至12月19日(下周一)。两期债的计划招标量分别为70亿元和30亿元，票面利率3.05%和3.43%。
全国银行间同业拆借中心(中国外汇交易中心)周三公告称，为完善债券市场价格发现机制，促进债市发展，交易中心即日起为银行间债券市场预发行业务提供相关服务。银行间债市成员均具有预发行业务权限，且业务将全面涵盖银行间债市的国债和其他券种。
银行间市场债券预发行，是指全国银行间债券市场投资者以即将发行的债券为标的进行的债券买卖行为，交易双方可提前约定标的债券、数量、预期收益率等交易要素。预发行的具体交易方式包括双边询价、请求报价、点击成交与限价成交等。
中国央行曾于2014年12月发布全国银行间债市债券预发行管理办法，此次预发行业务规则亦是参照该办法制定。
财政部2013年3月曾在交易所市场开展国债预发行试点，当年10月在上海证交所正式开始预发行交易，初始仅有七年期记账式国债为首批试点券种，2014年6月将券种由七年期扩大至全部关键期限。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。