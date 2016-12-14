中国债市：国开行10年和五年两期续发债明日起进行预发行交易

路透上海12月14日 - 中国外汇交易中心周三公告，国开行 160213 和160218 两期债明日起进行预发行交易，为10年和五年期品种续发，这标志着银行间市场的预发行交易正式起航。

公告显示，上述两期债预发行交易时间段为12月15日(周四)至12月19日(下周一)。两期债的计划招标量分别为70亿元和30亿元，票面利率3.05%和3.43%。

全国银行间同业拆借中心(中国外汇交易中心)周三公告称，为完善债券市场价格发现机制，促进债市发展，交易中心即日起为银行间债券市场预发行业务提供相关服务。银行间债市成员均具有预发行业务权限，且业务将全面涵盖银行间债市的国债和其他券种。

银行间市场债券预发行，是指全国银行间债券市场投资者以即将发行的债券为标的进行的债券买卖行为，交易双方可提前约定标的债券、数量、预期收益率等交易要素。预发行的具体交易方式包括双边询价、请求报价、点击成交与限价成交等。

中国央行曾于2014年12月发布全国银行间债市债券预发行管理办法，此次预发行业务规则亦是参照该办法制定。