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市场报道 | 2016年 12月 14日 星期三 16:39 BJT

全球贵金属：12月13日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降0.53%

路透12月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一持平，
同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.53%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期      变动       增减
    SPDR      27,529,595.2   12月13日    27,529,595.2   12月12日      0.0        0.00% 
    iShares  341,063,993.3   12月13日   342,865,759.5   12月12日   1,801,766.2  -0.53%(完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李爽  审校 刘秀红)

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