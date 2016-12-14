更新版 1-中国汇市：人民币微收跌交投回落，市场谨慎等待FED利率决议

* 人民币微收跌，离岸流动性则依旧偏紧 * 汇价有效波幅不大，机构参与倒量 * 客盘仍有购汇需求，大行继续适度提供美元流动性 * 市场谨慎等待美联储议息会议，交投回落 * 关注FED会后声明中对明年加息次数表态 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月14日 - 人民币兑美元即期 周三微收跌，中间价亦小跌。 交易员称，美联储利率决议公布在即，市场情绪偏谨慎交投回落；客盘则仍有购汇需求，大 行继续适度提供美元流动性；由于汇价实际波动并不大，不少机构继续参与倒量。 他们并表示，近期强势美元基本反映了本次美联储加息预期，因此需要更关注周四凌晨 会后声明中对明年加息次数的表态；离岸流动性则继续偏紧，预计还将有一定的持续时间， 监管层或借此来减少离岸空头的干扰，借此帮助稳定在岸汇率预期。 离岸人民币即期周三午后快速反弹，两地价差明显收窄。分析人士指出，这主要是离岸 流动性近期一直较为紧张，导致离岸人民币空头不断被挤出；另外受离岸资金持续紧张影响 ，离岸美元/人民币和在岸一年期掉期价差创出记录新高。 “今天市场情绪比较谨慎，除了下午有一波较强的购汇外，其它时段客盘和自营的购汇 不太多。”一中资行交易员称，“M2这些数据算是正常，对市场没有太大影响。” 亦有外资行交易员表示，日内倒量的还是不少，年底到了不少中资机构在做排名。此外 客盘购汇有所减少，可能大家也在等美联储利率决议，明天凌晨主要看会后声明对明年加息 次数的表态。 路透根据中国央行公布的数据计算显示，11月末中央银行口径外汇占款余额为222,603. 28亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,826.76亿元人民币。 中国央行甫公布的11月新增贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角；而值得关注的 是，当月社融增量更为明显，特别是在房地产严厉调控下，相关信贷和房企债券融资等受限 ，以委托和信托贷款为代表的表外融资加速扩张。 全球汇市方面，美元周三稍事休整，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否 会暗示未来将加快升息步伐，以应对特朗普上台后可能增加财政支出的影响。 市场普遍预计，美国联邦公开市场委员会(FOMC)几乎肯定会在周三稍晚结束的政策会 议上把指标利率提高0.25个百分点至0.50-0.75%。FOMC将在1900GMT宣布利率决定。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9049 6.9015 -0.05% FXS> 中间价 6.9028 6.8934 -0.14% 成交额<CNYSPTVOL=C 323.11亿 450.64亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 59 日低6.9084 日高6.90 25 今年以来升贬幅度 -5.96% 2005年汇改以来升贬 19.86% 幅度 一年期美元/人民币 466 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.913 6.9215 一年期NDF<CNY1YNDF 7.199 7.176 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9045； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.352、5.9977和8.7394。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)