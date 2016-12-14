更新版 1-台湾货币市场：短率仍旧持于当前水准，两年期定存单标售结果符合预期

* 短率仍旧持于当前利率水准 * 两年定存单标售结果符预期 * 短票及RP利率表现大致持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北12月14日 - 台湾银行间短率周三仍持于当前利率水准。市场人士表示，随着央行连两日减发存 单合计达797亿台币，略有缓和市场对年底资金紧缩效应的疑虑，并带动今日两年期定存单得标利率落在市场 预估区间下缘，后续关注央行冲销力道将影响下周银行开放跨年资金供给的意愿。 他们指出，目前短钱充裕令年内资金调度无虞，短线拆款仍以年内天期为主，预计下周起承作两周天期拆 款即可跨年，将会陆续有少数大行对票券商开放承作跨年拆款。 〞央行连续减发存单，有效，两年期存单落标蛮集中的。〞一大型公股银行资调人员说。 另位票券商资调人士也称，央行近期引导银行间隔夜拆款利率开盘价从0.177%连三度下调至0.172%，触及 11月7日以来逾一个月新低，略带点宣示意味，有助于缓和市场资金偏紧态势；但年底将近，市场对跨年资金 操作的保守心态仍浓厚，观察未来央行是否持续减发存单，而非只是短线调整存单落点。 午间台湾央行宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.705%。该利率大致符合市 场预期，并较上次的标售结果0.502%大幅走高20.3个基点。高标则落在0.737%。 本地时间 17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.803 31.822 台湾加权股价指数<.TWII 9,368.52 9,382.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.250% 0.173-0.200% --一周拆款利率区间 0.177-0.450% 0.173-0.450% --两周拆款利率区间 0.185-0.450% 0.190-0.450% **短票利率持稳** 短票方面，票券商交易员称，由于今日一大行持续开放承作跨年短票，带动跨年短票交投比重增高，令跨 年短票利率持稳在既有区间不变，留意该行是否持续开门买票。 〞只要那家大行有出来买，大家的买票意愿就比较好。〞一大型票券商交易员说。 今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%，皆大致持 平上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.539%，区间为0.35-0.60%，成交量89.44亿台 币；前日加权平均利率为在0.56%，区间为0.35-0.60%，成交量80.85亿台币。 台湾央行周三发行3,603亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,825亿台币，发行余额减222亿台币。周 四存单到期金额为3,244亿，周五则为1,443亿。 拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为676亿台币，累计超额准备为8,579亿台币、加计前期1%的 超额准备为1兆(万亿)81亿台币。 **RP利率徘徊现有区间** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员指出，今日投信、寿险端资金情势变化不大，成交以到期续作 为主，让RP利率维持在现有区间整理。 他们表示，年底前有少数银行对券商要求在期限内逐步减持RP部位，虽不致于影响目前RP利率，但将新增 资金调度需求，仍须密切关注后续银行间跨年资金供给状况。 〞短钱很多，但银行开出跨农历年的价格还是有点贵。〞一大型证券商交易员说。 另位票券交易员也称，由于央行连两日减发存单，这一、两天资金情势有比较好，尽量不收月内短钱只承 作跨年RP。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要落在0.30-0.33%，少数一周天期成交0.35-0.38%；月内 公司债附买回利率成交在0.40-0.42%，跨月天期则成交在0.43-0.45%，以上报价皆大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债附买回利率落在0. 31-0.33%；跨年公债参考利率在0.30-0.35%；公司债利率区间在0.35-0.40%，与上日报价变化不大。(完) (审校 杨淑祯)