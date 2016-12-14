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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 16:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆前景不明朗，因近来走势受阻

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* 美元/日圆继续在一目均衡转换线处找到支撑，目前该线位于114.50

* 周一蜡烛线上的长上影线预示可能深跌

* 若跌破且日线收在转换线下方，可能会跌向112.60

* 112.60是(11月至12月)101.19至116.12一波涨势的23.6%回档位

* 美元/日圆一目均衡云区图表 reut.rs/2gHfmL0 (完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 李爽)

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