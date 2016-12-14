中国新债：国开行下周二发行至多175亿元五期债，期限3/5/7/10/20年

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月14日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(20日)招标发行五期固息债，总 额不超过175亿元人民币，期限三、五、七、10、20年。 上述五期债分别为该行今年第15期 、第18期 、第七期 、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.65%、3.43%、3.24%、3.05%、3.80 %。 具体发行条款如下： 2016年第15、18、七、13、五期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 3年：25亿元；5/20年：各30亿元 7年：20亿元；10年：70亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：12月20日9:30-10:30 10/20年：12月20日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 12/22 起息日 3年：10月20日；5年：12月8日；7年：2月25日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 12/21-12/22 上市日 12/26 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年：0.10%； 10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。