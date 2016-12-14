欧元债市：长期公债收益率下降，市场完全消化美联储将加息的预期

德国30年期公债收益率 领跌，下挫5个基点至1.10%。德国10年期公债收益率 下滑2个基点报0.33%。

荷兰、法国和奥地利30年期公债收益率跌3-4个基点。

“在美国即将公布利率决定前，投资者抓住低估值机会涌向公债市场，”DZ Bank策略师在一份报告中称。“总之，在这种环境下较长期公债较受追捧。”

其他公债收益率也多下跌，延续周二走势。ING策略师称，过去两日的涨势是对欧洲央行上周宣布的延长购债计划的延迟反应。

意大利10年期公债收益率 小跌至1.87%，远离周一所及高位2.13%。

伦齐上周辞掉意大利总理职位后，疲弱的银行业备受瞩目，此后意大利公债即承压。(完)

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