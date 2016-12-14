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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 17:33 BJT

重发-《全球汇市》美元持稳，静待美联储利率决定公布

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0618  1.0625  -0.07  -2.23  1.0860
    美元/日圆            115.05  115.16  -0.10  -4.36  120.30
    欧元/日圆         122.19  122.38  -0.16  -6.35  130.47
    美元/瑞郎            1.0115  1.0119  -0.04  +0.97  1.0018
    英镑/美元            1.2668  1.2656  +0.09 -14.05  1.4738
    美元/加元            1.3112  1.3127  -0.11  -5.25  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9128  6.9200  -0.10  +5.25  6.5680
    澳元/美元            0.7494  0.7498  -0.05  +3.01  0.7275
    新西兰元/美元        0.7203  0.7201  +0.03  +5.54  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0743  1.0752  -0.08  -1.31  1.0886
    欧元/英镑         0.8381  0.8391  -0.12 +13.76  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7385  9.7370  +0.02  +6.19  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4410  8.4228  +0.22  -4.51  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/艾茂林/白云/王洋; 审校 李爽/张明钧/高琦)

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