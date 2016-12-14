路透基点：长华电材启动70亿台币五年期贷款，为收购交易融资--TRLPC

路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的长华电材股份有限公司及其子公司长华科技已启动70亿台币(2.19亿美元)五年期贷款，为以1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte Ltd的交易提供资金支持。

长华科技为贷款A部分40亿台币的借款人，这部分贷款又细分为73.5亿日圆(6,400万美元)定期贷款A1和15亿台币循环贷A2。长华电材为贷款B部分30亿台币借款人。A、B两部分贷款均可以台币、人民币、美元或日圆提取。

台币贷款部分的利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码61-75个基点，美元部分的利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95-115个基点。人民币部分的利率较离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)加码95-100个基点，日圆部分利率较东京银行间拆放款利率(TIBOR)加码95-115个基点。

银行受邀以三个层次参贷：A部分承贷12亿台币或更多，前端费20个基点，B部分承贷9亿台币或更多，前端费16个基点，可获牵头行头衔；A部分承贷8-11亿台币，前端费15个基点，B部分承贷6-8.99亿台币，前端费12个基点，获联合安排行头衔；A部分承贷4-7.99亿台币，前端费10个基点，B部分承贷3-5.99亿台币，前端费8个基点，可获经理行头衔。

银行回复截止日期是1月13日。

长华电材和长华科技在11月11日表示，已经签署了从日本住友金属矿山收购SH Asia Pacific的100%股份的协议。按照协议，长华电材将收购SH Asia Pacific的30%股份，长华科技将收购余下的股份。