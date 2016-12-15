台湾股市：微收跌回测10日线有守，美联储明年升息步伐加快施压

路透台北12月15日 - 台湾股市周四微收跌。分析师表示，美联储(FED)一如预期升息， 并预计明年将升息三次，步伐稍较市场预期为大，带动盘初台股随美股走跌，惟指数回测10 日线有守，终场跌幅收窄。 台湾加权股价指数 收跌0.09%，至9,360.35点；今日成交初值 为707. 10亿台币，上交易日修正后为674.80亿。 “推敲美股下跌，只是FOMC(美国联邦公开市场委员会)会后声明比预期稍为鹰派所造成 获利了结而已。”凯基投顾分析师张明祥说。 他并称，现在盘面所反应川普(特朗普)题材仍会持续到明年1月20日其就任美国总统， 市场乐观解读川普政策将带动美国经济及企业获利的成长，这些利多要等到川普就任才会利 多出尽，短线台股也有望随美股高档整理。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐 ，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长 。 兆丰投顾一不愿具名分析师也指出，今日台股已大致去化美联储明年升息步伐加快的利 空，转而准备欢度圣诞节，预期外资交投将明显转趋淡静，短线台股料续在既有高档区间量 缩盘整。 分析师预估，明日台股主要区间暂看在9,300-9,430点。 本地时间13:49，主要亚洲股市涨跌互见，其中日股 涨0.37%、韩股涨0.12%，中 国沪综指 则跌0.87%、港股 也跌1.88%，MSCI亚太明晟指数 跌 1.39%。(完)