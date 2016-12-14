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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 17:40 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0622  1.0625  -0.03  -2.19  1.0860
    美元/日圆            115.04  115.16  -0.10  -4.37  120.30
    欧元/日圆         122.22  122.38  -0.13  -6.32  130.47
    美元/瑞郎            1.0115  1.0119  -0.04  +0.97  1.0018
    英镑/美元            1.2665  1.2656  +0.07 -14.07  1.4738
    美元/加元            1.3110  1.3127  -0.13  -5.27  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9097  6.9200  -0.15  +5.20  6.5680
    澳元/美元            0.7498  0.7498  +0.00  +3.07  0.7275
    新西兰元/美元        0.7204  0.7201  +0.04  +5.55  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0744  1.0752  -0.07  -1.30  1.0886
    欧元/英镑         0.8384  0.8391  -0.08 +13.80  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7412  9.7370  +0.04  +6.22  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4439  8.4228  +0.25  -4.48  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/李爽  审校 张明钧/白云)

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