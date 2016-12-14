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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 17:51 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高4.9%盘中触及近三年最高，因投机客加速买盘

上海期交所5月橡胶合约 跳涨700元人民币，收报每吨20,310元人民币(2,943.78美元)，盘中高见20,580元人民币，为2014年1月24日以来最高。

“本地库存下降支撑了TOCOM期胶，但相对于新的基本面因素而言，最近的胶价涨势与投机性买盘关系更大，”Gu称。

日本橡胶贸易协会周二公布数据显示，11月30日止，日本港口的生胶库存为5,969吨，较上一库存报告日下降7.2%。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报每公斤217.0美分，涨11.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李爽 审校 艾茂林/白云)

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