香港金融：证监会公开批评西南证券子公司以及两名高管违反收购守则

路透香港12月14日 - 香港证监会周三公开批评西南证券 子公司西证国际投资有限公司以及两名高管李志涛、董江文违反《收购守则》。

据证监会的新闻稿，西证国际投资于2015年1月6日以要约人身份提出每股0.58港元收购前身为敦沛金融的西证国际证券 的股份，该项要约于1月27日结束。西证国际投资在同年7月9日及10日，按每股0.59-1.01港元买入了1,046.6万股西证国际的股份。

根据《收购守则》31.3规定，除非收购执行人员（即证监会企业融资部执行董事或获其转授权力的人士）同意，否则要约人及其一致行动人士均不可在要约期完结后六个月内以高于要约价的价格购买股份。

西证国际投资于2015年7月24日向执行人员汇报该等收购，并解释监于包括西南证券在内的21间内地证券公司于2015年7月4日所发表的联合公告，鼓励于国内之大股东增加他们于有关公司的持股量，故决定进行该等收购。

证监会称，西证国际投资、西南证券营运管理部总经理李志涛以及西南证券量化投资部及证券投资部总经理董江文表示有关违规行为并非蓄意，但承认他们违反了有关守则，及同意现时针对他们而采取的纪律处分行动。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)