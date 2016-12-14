欧洲汇市：英镑持平，市场全面聚焦美联储会议

数据公布后，英镑最初小幅走高，但后来跌至平盘，1000GMT时，英镑/美元 报1.2657美元，兑欧元 持平于0.8395英镑。

“我认为（今天的数据）是又一个认为英国经济2017年将动能渐失的理由，所以我偏向于做空英镑/美元，”法国兴业银行的宏观策略师Kit Juckes说。“对于基本薪资出现增长，我不会觉得特别兴奋。”

美联储几乎肯定会在周三会议上升息，而英国央行预计会在周四会议上维持利率在纪录低点不变。(完)