马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日上涨，受马币走弱和官方数据支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡12月14日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，午间公布的一项备受关注的产出和出口数据支撑市场人气。
马币 下滑也扶助棕榈油。马币兑美元下跌0.2%。
指标2月棕榈油期货 收高0.9%，报每吨3,125马币(703美元)，稍早曾触及12月7日以来高点3,141马币。
成交量为42,900口，低于2015年日均成交量44,600口。
“棕榈油市场因马币兑美元下滑而上涨，”吉隆坡的一位期货交易员说。
另一位交易员表示，马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据也支撑棕榈油。
“实货价格也看似坚挺，表明(供给)有一些吃紧，”他说。
MPOB的数据显示，马来西亚11月棕榈油产量较10月下降6.1%，出口量下降4.2%，库存较上月增加5.2%。
CBOT-1月豆油合约 上涨0.3%，大连5月豆油合约 跌0.7%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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