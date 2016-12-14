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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 19:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日上涨，受马币走弱和官方数据支撑

路透吉隆坡12月14日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，午间公布的一项备受关注的产出和出口数据支撑市场人气。

马币 下滑也扶助棕榈油。马币兑美元下跌0.2%。

指标2月棕榈油期货 收高0.9%，报每吨3,125马币(703美元)，稍早曾触及12月7日以来高点3,141马币。

成交量为42,900口，低于2015年日均成交量44,600口。

“棕榈油市场因马币兑美元下滑而上涨，”吉隆坡的一位期货交易员说。

另一位交易员表示，马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据也支撑棕榈油。

“实货价格也看似坚挺，表明(供给)有一些吃紧，”他说。

MPOB的数据显示，马来西亚11月棕榈油产量较10月下降6.1%，出口量下降4.2%，库存较上月增加5.2%。

CBOT-1月豆油合约 上涨0.3%，大连5月豆油合约 跌0.7%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)

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