国际油市：亚洲燃料油市场整体走稳，假日将近令市场交投迟滞

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月14日 - 亚洲燃料油市场周三总体走稳，假日将近使得交投迟滞。
交易员表示，他们预计燃料油市场进入新年之际也将持稳。
燃料油的现货升水和逆价差市场结构预计将保持在目前的水准附近，因船舶延迟导致流入亚洲的套利船货减少，与此同时对船用燃料油和发电用燃料油的需求坚挺。
其它交易员表示，交投活动短期可能受到提振，因买家赶在中国1月农历新年之前囤货。
据一位熟悉初步油轮安排时间表的消息人士称，伊朗12月原油出口量料较11月减少8%至五个月低点，对中国和亚洲国家出口量减少抵消对欧洲出口增加的影响。
新加坡现货市场上有一笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。