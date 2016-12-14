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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 19:55 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场整体走稳，假日将近令市场交投迟滞

路透新加坡12月14日 - 亚洲燃料油市场周三总体走稳，假日将近使得交投迟滞。

交易员表示，他们预计燃料油市场进入新年之际也将持稳。

燃料油的现货升水和逆价差市场结构预计将保持在目前的水准附近，因船舶延迟导致流入亚洲的套利船货减少，与此同时对船用燃料油和发电用燃料油的需求坚挺。

其它交易员表示，交投活动短期可能受到提振，因买家赶在中国1月农历新年之前囤货。

据一位熟悉初步油轮安排时间表的消息人士称，伊朗12月原油出口量料较11月减少8%至五个月低点，对中国和亚洲国家出口量减少抵消对欧洲出口增加的影响。

新加坡现货市场上有一笔交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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