国际油市：亚洲石脑油低迷，供给超过需求

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月14日 - 亚洲石脑油1月下半月/2月下半月之间的跨月价差周三连续第二日保持在每吨正价差2.25美元，反映出供给充足。
正价差表明基本面疲弱，而逆价差表明市场强劲。
大量供给对价格构成压力，尽管本周来自北亚的需求稳定。
韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约4.50美元的价格，买入1月下半月到岸大山的石脑油。
尽管这总体上符合本周韩国的价格，仍比该公司11月23日买入的2017年1月下半月到岸大山的石脑油船货低出很多，当时支付的价格是每吨升水约1.50美元。
台塑石化将通过招标购买一艘现货船货，价格为C&F价每吨较日本报价贴水5.50-6.50美元之间。
本周其它韩国买家包括韩华道达尔、KPIC、韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以及LG化学。
本月大量西方石脑油重返亚洲，是带来压力的主要原因。
7-11月，西方到岸亚洲石脑油月均数量保持在100万吨下方。
不过12月的数量可能会达到120万吨，1月可能甚至升至150万吨。
新加坡现货市场上有一笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。