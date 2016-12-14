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亚洲 | 2016年 12月 14日 星期三 20:32 BJT

国际油市：亚洲石脑油低迷，供给超过需求

路透新加坡12月14日 - 亚洲石脑油1月下半月/2月下半月之间的跨月价差周三连续第二日保持在每吨正价差2.25美元，反映出供给充足。

正价差表明基本面疲弱，而逆价差表明市场强劲。

大量供给对价格构成压力，尽管本周来自北亚的需求稳定。

韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约4.50美元的价格，买入1月下半月到岸大山的石脑油。

尽管这总体上符合本周韩国的价格，仍比该公司11月23日买入的2017年1月下半月到岸大山的石脑油船货低出很多，当时支付的价格是每吨升水约1.50美元。

台塑石化将通过招标购买一艘现货船货，价格为C&F价每吨较日本报价贴水5.50-6.50美元之间。

本周其它韩国买家包括韩华道达尔、KPIC、韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以及LG化学。

本月大量西方石脑油重返亚洲，是带来压力的主要原因。

7-11月，西方到岸亚洲石脑油月均数量保持在100万吨下方。

不过12月的数量可能会达到120万吨，1月可能甚至升至150万吨。

新加坡现货市场上有一笔汽油交易达成，没有石脑油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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