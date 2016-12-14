国际油市：亚洲石脑油低迷，供给超过需求

韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约4.50美元的价格，买入1月下半月到岸大山的石脑油。

尽管这总体上符合本周韩国的价格，仍比该公司11月23日买入的2017年1月下半月到岸大山的石脑油船货低出很多，当时支付的价格是每吨升水约1.50美元。