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市场报道 | 2016年 12月 14日 星期三 22:50 BJT

美国热股：租车公司HERTZ将更换CEO并缩减董事会规模，股价下滑

路透12月14日 - 美国汽车租赁公司HERTZ GLOBAL HOLDINGS 周二表示，将在1月更换执行长并缩减董事会规模，此举得到了该公司最大股东--美国投资大亨伊坎--的支持。

HERTZ GLOBAL HOLDINGS周二收报25.13美元，周三早盘下跌1.4%，报24.77美元。(完) 　　

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