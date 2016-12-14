美国各类经济指标总览--2016/12/14

美国商务部周三公布，美国11月零售销售较前月增加0.1%(预估为增加0.3%)。 美国劳工部公布，美国11月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%(预估为+0.1%)，10月为持平。美 国11月最终需求PPI较上年同期上升1.3%(预估为+0.9%)。美国11月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.4 %(预估为+0.2%)，10月为下降0.2%。美国11月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升1.6%(预估为+1.3%) 。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国11月工业生产较前月下降0.4%(预估为下降0.2%) 。美国11月产能利用率为75.0%(预估为75.1%)。 美国商务部周三公布，美国10月企业库存较上月减少0.2%，预估为减少0.1%。 9月为持平，前值为增加0.1% 。 当前值 前次值 失业率(%) 4.6 (11月) 4.9 (10月) 非农业就业岗位(万) 增加17.8 (11月) 增加14.2 (10月修正值) 平均时薪(%) -0.1 (11月) +0.4 (10月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (10月) +0.3 (9月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (10月) +0.1 (9月) 实质所得(%) 持平 (10月) +0.3 (9月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.4 (11月) 持平 (10月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.4 (11月) -0.2 (10月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +3.2 (第三季修正值) +1.4 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季修正值) +2.3 (第二季终值) 零售销售(%) +0.1 (11月) +0.6 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差426 (10月) 逆差362 (9月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.6 (第二季) 工业生产(%) -0.4 (11月) 0.1 (10月修正值) 产能利用率(%) 75.0 (11月) 75.4 (10月修正值) 初请失业金人数(万人) 25.8 (12月3日当周) 26.8 (11月26日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,370亿 (11月) 赤字440亿 (10月) 领先指标(%) +0.1 (10月) ＋0.2 (9月) 个人所得(%) +0.6 (10月) +0.3 (9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (10月) +0.2 (9月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.2 (10月) 增加218.0 (9月修正值) 企业库存(%) -0.2 (10月) 持平 (9月修正值) 建筑支出(%) +0.5 (10月) 持平 (9月修正值) 消费者信心 107.1 (11月) 100.8 (10月修正值) 房屋开工(万户) 132.3 (10月) 105.4 (9月修正值) 建筑许可(万户) 126 (10月修正值) 122.9 (10月初值) 成屋销售(万户) 560 (10月) 549 (9月修正值) 新屋销售(万户) 56.3 (10月) 57.4 (9月修正值) 工厂订单(%) +2.7 (10月) +0.6 (9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.8 (10月) +0.4 (9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.2 (11月) 54.8 (10月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (11月) 51.9 (10月) 趸售(批发)库存(%) -0.4% (10月) +0.1 (9月) 进口物价(%) -0.3 (11月) +0.4 (10月修正值) 出口物价(%) -0.1 (11月) +0.2 (10月修正值) 单位劳工成本(%) +0.7 (第三季修正值) +0.3 (第三季初值) 非农业生产率(%) +3.1 (第三季修正值) +3.1 (第三季初值) 经常帐(亿美元) 赤字1,199 (第二季) 赤字1,318.4 (第四季修正值)