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市场报道 | 2016年 12月 14日 星期三 22:40 BJT

美国股市：开平盘，静待美联储会议决定

路透12月14日 - 美国股市周三开盘几无变动，昨日三大股指均刷新纪录高位，投资者不愿大举押注，静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议结果，市场普遍预计联储将升息。

道琼工业指数 下跌20.57点，或0.1%，至19,890.64点；标准普尔500指数 下滑1.95点，或0.085838%，报2,269.77点；纳斯达克指数 上涨0.45点，或0.01%，至5,464.28点。(完)

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