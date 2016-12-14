南非汇市：兰特兑美元下跌，因美联储今日稍后将公布利率决定

路透约翰内斯堡12月14日 - 南非兰特兑美元周三下跌，投资者谨慎交投，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍后将公布利率决定。

1525 GMT，兰特兑美元下跌0.35%，报13.6525兰特，周二收报13.6050。

在美联储利率决定公布前，兰特下跌，因投资者寻求避险。分析师预计，美联储将在周三稍后为期两天的会议结束时宣布升息。

交易商和分析师表示，市场基本消化了美联储将进行一年来首次升息，但会从其政策声明中寻找方向。

“美联储加息预期在一定程度上已被市场消化。最大关注点将是美联储传递的未来政策的信息，及其将发布的经济前景预估，”ETM market分析师Ricardo Da Camara说。(完)