欧元债市：希腊公债收益率升至一个月高位，因其债务减免计划被叫停

路透伦敦12月14日 - 希腊公债收益率周三升至一个月高位，此前欧元区救助基金表示，暂停落实希腊短期债务减免措施。

欧洲稳定机制(ESM)表示，暂停了旨在降低希腊公共债务的措施，此前希腊政府提议在12月向领养老金者发放一次性救济。

根据Tradeweb数据，希腊10年期公债 收益率急升45个基点，至一个月高位7.30%，希腊五年期公债 收益率大涨40个基点，至一个月高位8.19%。

“该消息给希腊公债带来一些压力，但我认为这是希腊和债权人进行的磋商的一部份，”DZ Bank公债策略师Christian Lenk说。“我们最终将看到希腊会得到短期债务减免。”

欧元区财长在12月5日同意减免希腊短期债务，藉此可令希腊的公共债务与国内生产总值(GDP)之比到2060年减少约20个百分点。

但在12月8日，希腊总理齐普拉斯在没有咨询欧元区金主的情况下，其政府将支出6.17亿欧元，在圣诞节前向低收入的领养老金者发放一次性救济，原因是希腊超过其2016年初级预算盈余目标。

欧洲稳定机制和欧洲金融稳定机构(EFSF)周二公布，计划增加2017年发债规模，以承担希腊债务减免的负担。