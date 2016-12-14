金属期市：美联储利率决定公布前期铜持稳，中国成长迹象提供支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 美联储将在1900GMT公布利率决定，料升息25个基点
* 中国11月新增贷款高于预期
路透伦敦12月14日 - 期铜周三持稳，因投资者对中国经济成长前景仍感到乐观，但在稍后美联储公布利率决定，并对货币政策和成长前景做出评估前，仍有些忐忑。市场预计美联储将会加息。
投资者担心，如果美联储暗示将加快未来升息步伐，来应对特朗普政府可能出台的增加财政支出的举措，美元会受到进一步的提振。
支出计划被认为将刺激通胀。近期，铜作为一种对冲通胀的工具，吸引了投资兴趣。尽管美元走强，铜价仍然上涨。美元走强通常会重压美元计价的金属，且未来还可能再度拖累金属价格。
“近期期铜和美元的走势一致，但我认为，这情况难以为继，美元上涨会使铜价对于持有其它货币的投资者而言更昂贵，在未来某个时点，这将会打压铜价，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Baine说。
“铜市对美中两国需求的乐观情绪过度，我们认为，中国不会出台新的刺激举措，今年刺激计划的影响会在明年第一季消散，”她说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.5%，报每吨5,722美元。
中国央行周三公布，11月新增人民币贷款7,946亿元人民币，高于此前路透7,200亿元的调查中值。
其他金属方面，期镍 收涨0.2%，报11,420美元。
期铝 收涨0.3%，报1,746美元。期锌 收高3.9%，报2,810美元。期铅 收低0.3%，报2,316美元。期锡 收跌0.9%，报21,100美元。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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