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市场报道 | 2016年 12月 15日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连涨第四日，尾盘出现回补空头

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨，因在交易日大部分时间下跌后，尾盘出现一轮回补空头。

玉米市场连续第四日收高，但涨幅受限，因美国收成创纪录，玉米供应充足。

分析师预计，周四早美国农业部将公布上周出口销售玉米80-110万吨，之前一周出口销售2016/17作物年度玉米149.5万吨。

CBOT-3月玉米期货 收高1美分，报每蒲式耳3.62美元

今日CBOT玉米期货成交量预计为122,002口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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