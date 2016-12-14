美国债市：短债收益率触及数年高位，因美联储预计将加快升息步伐

路透12月14日 - 美国短期公债收益率周三升至逾五年最高水准，此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布利率决定和政策声明，公布加息25个基点。

美国两年期公债 收益率升至2009年8月来最高水平，三年期美债 收益率升至2010年5月来最高，五年期公债 收益率升至2011年5月来最高水准。

FOMC称，预计明年升息三次，较9月会议时FOMC预计的明年升息两次多一次。

分析师表示，FOMC周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%基本在市场预期之中，但上调美联储所谓的点阵图令市场有些措手不及，导致较短期公债遭到抛售。

“(美联储点阵图)比我们预期的更鹰派，看来公债市场因此受到影响，”Schwab Center for Financial Research固定收益部门董事Collin Martin表示，“美联储消息对债市的影响比我们预计的略较利空，我们看到公债收益率全面上升几个基点。”

较短期公债最易受到美联储的行动的影响，升息对短债价值的影响是立竿见影的。

FOMC的长期预估无甚变动，令长债受到的卖压较小。

“调整短期预估，意味了你更确定(经济)将有一些更多改善空间，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。“(FOMC)没有调整任何长期预估的数据，可能是信心还不是很强，但毋庸置疑，情况在不断改善。”

美国两年期公债价格跌4/32，收益率报1.238%，较周二尾盘上升超过8个基点。三年期公债价格跌7/32，收益率报1.527%，上升约9个基点。五年期公债价格下滑13/32，收益率报1.984%，上涨9个基点。