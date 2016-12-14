亚洲橡胶：12月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月14日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 12月 269.3 35 282.3 5 * 1月 271.4 41 284.6 26 * 2月 270.2 94 284.3 157 * 3月 269.0 284 284.1 354 * 4月 269.8 2946 283.1 1,834 * 5月 272.3 11371 284.6 6,248 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 (编译 利棣儿；审校 李军)