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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 05:29 BJT

亚洲橡胶：12月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月14日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚
盘收市价：

    合约         日盘    成交量   晚盘    成交量
    * 12月      269.3      35    282.3        5
    *  1月      271.4      41    284.6       26
    *  2月      270.2      94    284.3      157 
    *  3月      269.0     284    284.1      354 
    *  4月      269.8    2946    283.1    1,834 
    *  5月      272.3   11371    284.6    6,248

    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
      
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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