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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 06:12 BJT

****日韩经济指标预测--12月15日-12月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
    
    12月12日当周
    
    12月15日(四)    
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       12月初值       --          51.3
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  11月修正值       --        顺差80
                出口(较上年同期)                                --         +2.7%
                进口(较上年同期)                                --        +10.1%
     --  韩国央行利率决定                           12月      1.25%        1.25%
    
    12月16日(五)
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数      12月        --         40.31
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      12月        --         34.54
    
    12月19日当周
    
    12月18日(日)
    
    2350 日本出口(较上年同期)                       11月        --        -10.3%
             进口(较上年同期)                       11月        --        -16.5%
             总体贸易收支(亿日圆)                               --     顺差4,962
    
    12月19日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)        11月        --         -0.2%
                           (较前月)                             --         +0.2%
    
    12月19-20日
    2350 日本央行利率决定                                       --       负0.10%
    
    12月20日(二)
    暂无重要经济数据。
    
    12月21日(三)
    暂无重要经济数据。
    
    12月22日(四)
    暂无重要经济数据。
    (完)

      
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