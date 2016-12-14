日韩经济指标预测--12月15日-12月22日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日当周 12月15日(四) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 51.3 -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差80 出口(较上年同期) -- +2.7% 进口(较上年同期) -- +10.1% -- 韩国央行利率决定 12月 1.25% 1.25% 12月16日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 40.31 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 34.54 12月19日当周 12月18日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 -- -10.3% 进口(较上年同期) 11月 -- -16.5% 总体贸易收支(亿日圆) -- 顺差4,962 12月19日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -0.2% (较前月) -- +0.2% 12月19-20日 2350 日本央行利率决定 -- 负0.10% 12月20日(二) 暂无重要经济数据。 12月21日(三) 暂无重要经济数据。 12月22日(四) 暂无重要经济数据。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。