版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 06:17 BJT

****澳新经济指标预测--12月15日-12月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值 
   

    12月12日当周

    12月15日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                        11月      增加2.0    增加0.98
             全职就业人数(万人)                                --       增加4.15
             就业参与率                                       64.5%        64.4%
             失业率                                            5.6%         5.6%
    
    12月16日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数     12月        --          50.36
    0200 海外投资者持有新西兰公债比例              11月        --          61.0%
    
    12月18日(日)
    2100 新西兰Westpac消费者信心指数               第四季      --          108.0
    2145 新西兰建筑许可                            10月        --          +0.2%
    
    12月19日当周
    
    12月19日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          12月        --          20.5%
                             企业活动指数                      --          37.6%
    2145 新西兰食品价格指数                        11月        --          -0.8%
    
    12月20日(二)
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                11月        --       逆差8.46
               年度贸易收支(亿新西兰元)     截至11月的一年     --       逆差33.0
               进口(亿新西兰元)                    11月        --           47.4
               出口(亿新西兰元)                                --           39.0
    
    12月21日(三)
    2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第三季       --       赤字9.45
               年度经常帐收支(亿新西兰元)   截至9月底的一年    --       赤字73.8
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季       --          +0.9%
                                (较上年同期)                   --          +3.6%
  
    
    12月22日(四)
    暂无重要经济指标 (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐