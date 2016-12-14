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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          91.19    -0.97    -1.05   2236608
    京东                26.95    +0.29    +1.09  10953531
    新浪              68.33    -0.71    -1.03    844745
    搜狐              36.28    -0.28    -0.77    269870
    网易             217.49    -2.97    -1.35    995638
    百度             169.83    -1.63    -0.95   1494121
    
    台湾
    台湾积体电路       29.87    -0.49    -1.61   1252784
    联电                1.79    -0.02    -1.10    126952
    日月光              5.19    -0.13    -2.44    180844
    矽品精密           7.33    -0.14    -1.87    112041
    和信超媒体         2.80    +0.17    +6.46     64392
    友达                3.58    -0.07    -1.92    189102
    中华电信           32.51    -0.55    -1.66     73883
    台湾国际航电      48.89    -0.82    -1.65   1452288
    
    香港
    中国移动           52.84    -0.53    -0.99    163361
    中国联通           11.99    -0.24    -1.96     57294
    中国电信           47.58    -0.82    -1.69      7759
    中芯国际            6.47    +0.23    +3.69     46261
    电讯盈科         5.68    +0.06    +1.07       747
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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