《美国重要政经日程》--12月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布11月消费者物价指数(CPI)、实质所得以及一周初请失业金数据
1330 - 商务部公布第三季经常帐
1330 - 农业部发布一周出口销售报告
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - 财政部宣布每周例行发售三个月和六个月期国库券；宣布发售五年期通膨保值债券(TIPS)
1700 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告
2100 - 财政部公布10月国际资本流动数据
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。