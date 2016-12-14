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市场报道 | 2016年 12月 15日 星期四 06:34 BJT

《美国重要政经日程》--12月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布11月消费者物价指数(CPI)、实质所得以及一周初请失业金数据

1330 - 商务部公布第三季经常帐

1330 - 农业部发布一周出口销售报告

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部宣布每周例行发售三个月和六个月期国库券；宣布发售五年期通膨保值债券(TIPS)

1700 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度美国大豆压榨报告

2100 - 财政部公布10月国际资本流动数据

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100之后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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