加拿大股市：收挫1.2%创一个月来最大单日跌幅，受美联储升息影响

路透多伦多12月14日 - 加拿大指标股指周三由上日的19个月高位下跌，创下一个月来最大跌幅，资源股领跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后，油价与金价下滑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌188.09点，或1.22%，报15,197.18点。

这也是加股自11月11日来最大单日跌幅。

不过该指数自1月触及三年低点以来，迄今已累计大涨32%，主要产油国达成减产协议，以及美国经济刺激的可能性，为近期涨势增添动能。

美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

能源股下挫2.3%，材料股大跌2.8%。