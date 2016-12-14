加拿大股市：收挫1.2%创一个月来最大单日跌幅，受美联储升息影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透多伦多12月14日 - 加拿大指标股指周三由上日的19个月高位下跌，创下一个月来最大跌幅，资源股领跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后，油价与金价下滑。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌188.09点，或1.22%，报15,197.18点。
这也是加股自11月11日来最大单日跌幅。
不过该指数自1月触及三年低点以来，迄今已累计大涨32%，主要产油国达成减产协议，以及美国经济刺激的可能性，为近期涨势增添动能。
美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
能源股下挫2.3%，材料股大跌2.8%。
加股十大类股全数收跌，重量级金融股下跌0.5%，工业股下挫1.1%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。