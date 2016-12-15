欧洲经济指标预测--12月15日-12月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日当周 12月15日(四) 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 51.9 51.7 服务业PMI 52.0 51.6 综合PMI 51.6 51.4 0830 瑞士利率目标区间 第四季 -- 负1.25-负0.25% 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 54.5 54.3 服务业PMI 54.9 55.1 综合PMI 54.8 55.0 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.7 53.7 服务业PMI 53.8 53.8 综合PMI 53.9 53.9 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.2% +1.9% (较上年同期) +5.9% +7.4% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.1% +2.0% (较上年同期) +6.1% +7.6% 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 53.40 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 40.00 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 48.90 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 35.50 1200 英国央行利率决定 12月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 12月16日(五) 0745 法国企业景气指数 12月 103 103 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.78 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.7 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 10月 顺差290 顺差265 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.2% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负5 负3 12月19日当周 12月19日(一) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 -- 110.4 现况指数 -- 115.6 预期指数 -- 105.5 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.0% 薪资(较上年同期) -- +0.9% 12月20日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差26.78 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- +0.7% (较上年同期) -- -0.4% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余298 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余253 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 530 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正26 12月21日(三) 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- +0.8% 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.6% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 43.01 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余34.13 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 -- 负6.1 12月22-23日 -- 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- -0.1% 12月22日(四) 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 -- -6.8% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.6% 工业销售(经季节调整，较前月) 10月 -- -4.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.3% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.6% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.4% 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差38.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张荻)