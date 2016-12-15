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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:19 BJT

金砖国家：12月14日股汇市收盘纵览

路透12月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月14日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.51%，报872.76点。

中国股市：沪综指收创逾一个月新低，短期料维持盘整难有趋势性行情

中国汇市：人民币微收跌交投回落，市场谨慎等待FED利率决议

香港股市：恒生指数收平，投资者谨慎等待美联储政策决定

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.8%，报58,212.117点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3314/32，上日收报3.3255/60。

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南非股市：下跌，Steinhoff和Shoprite两家公司因计划合并在非洲的业务，引起不确定性，导致股价下挫。指标Top-40指数 收盘下跌0.27%，报44,051.7点；大盘综合指数 收盘下跌0.24%，报50,716.25点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美联储今日稍后将公布利率决定

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印度股市：追随亚洲市场走势收跌，在美联储当日稍晚升息前，市场保持谨慎。BSE指数 收盘下跌0.36%，报26,602.84点；NSE指数 收盘下跌0.48%，报8,182.45点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.43，上日收报67.535。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.31%，报1,148.92点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.8%，报598.11点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值2.47%，报62.1；卢布兑欧元 贬值1.36%，报65.2625。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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