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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 07:57 BJT

《香港报摘》--经济日报12月15日

**头版头条**

--联储局一如预期加息25点子、到0.5至0.75厘。对于明年利率的看法，预测加息3次的官员增至6人，取代9月时预期加息两次，成为局内主流看法。

**其他**

--俊盟 公开发售超额认购逾千倍，暗盘亦升近四成。主席及行政总裁劳俊杰指，认为国际支付行业较香港领先，而港电子支付市场仍有较大发展空间。

--科技股被市场看淡，舜宇光学 昨日跌逾半成，券商普遍认为公司11月数据符合市场预期，全年达标正面，惟估值仍偏高，面临沽货压力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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