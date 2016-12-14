《香港报摘》--经济日报12月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--联储局一如预期加息25点子、到0.5至0.75厘。对于明年利率的看法，预测加息3次的官员增至6人，取代9月时预期加息两次，成为局内主流看法。
**其他**
--俊盟 公开发售超额认购逾千倍，暗盘亦升近四成。主席及行政总裁劳俊杰指，认为国际支付行业较香港领先，而港电子支付市场仍有较大发展空间。
--科技股被市场看淡，舜宇光学 昨日跌逾半成，券商普遍认为公司11月数据符合市场预期，全年达标正面，惟估值仍偏高，面临沽货压力。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。