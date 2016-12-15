美国个股：通用电气维持2018年每股盈余2美元目标，出售更多资产

路透12月14日 - 美国通用电气(奇异,GE) 周三更新未来两年获利强劲增长的预测，尽管能源市场疲弱。该公司称，预期其3-D列印和服务业务将进一步扩大，并将出售其他经销权。

公司执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)确认了2018年每股盈余为2美元的目标，他并表示，通用电气在接下来的一年将会克服油气事业料将出现的疲势，舍弃了10月时所表达的谨慎措辞。

通用电气的目标略高于分析师的预估，且高于公司周三给出的2017年每股获利1.60-1.70美元区间。通用电气2016年预估为每股盈余1.48-1.52美元。

伊梅尔特表示，通用电气将在2017年中前出售其30亿美元的工业解决方案事业，以及其水力事业，预期净收入为40亿美元。

通用电气曾说过，预期2017年营收约为1,350亿美元，高于预估的1,227.2亿美元。其并预期明年将返还投资者190-210亿美元，2016年时为300亿美元。