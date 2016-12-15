更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，但库欣库存增加

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
(新增细节)
路透12月14日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存下滑幅度大于预期，不过库欣原油库存再度增加。
EIA公布，在截至12月9日该周，美国原油库存 减少260万桶，市场预估为减少160万桶。数据受到西海岸库存出现8月来最大降幅影响，西海岸库存减少了230万桶。
EIA表示，美国原油交割地库欣的库存 增加120万桶。这是库欣原油过去七周中第六度增加。
美国上周原油进口量 减少92.9万桶/日。
EIA数据显示，美国馏分油库存 减少76.2万桶，市场预估为增加103.7万桶。
美国汽油库存 增加49.7万桶，路透调查的分析师预估为增加254.0万桶。
EIA数据显示，日炼油量 增加5.7万桶。炼厂产能利用率 增加0.1个百分点。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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