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货币新闻 | 2016年 12月 15日 星期四 08:28 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，但库欣库存增加

(新增细节)

路透12月14日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存下滑幅度大于预期，不过库欣原油库存再度增加。

EIA公布，在截至12月9日该周，美国原油库存 减少260万桶，市场预估为减少160万桶。数据受到西海岸库存出现8月来最大降幅影响，西海岸库存减少了230万桶。

EIA表示，美国原油交割地库欣的库存 增加120万桶。这是库欣原油过去七周中第六度增加。

美国上周原油进口量 减少92.9万桶/日。

EIA数据显示，美国馏分油库存 减少76.2万桶，市场预估为增加103.7万桶。

美国汽油库存 增加49.7万桶，路透调查的分析师预估为增加254.0万桶。

EIA数据显示，日炼油量 增加5.7万桶。炼厂产能利用率 增加0.1个百分点。(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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