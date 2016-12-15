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市场报道 | 2016年 12月 15日 星期四 09:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月15日-12月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值

    12月12日当周        

    12月15日(四)
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  11月      +0.2%        +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.7%        +1.6% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%        +0.1% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%        +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                           -0.2%         持平
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月10日当周     25.5         25.8
                 四周均值(万人)                                   --         25.25
                 续请失业金人数(万人)           12月3日当周     202.5        200.5
    1330 美国经常帐收支(亿美元)                     第三季  赤字1,116    赤字1,199
    1330 美国纽约联储制造业指数                       12月     正4.00       正1.50
    1330 美国费城联储制造业指数                       12月      正9.0        正7.6
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     10月      +0.4%        +0.3%
    1445 美国Markit制造业PMI                      12月初值        --          54.1
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         12月         63           63
    1630 美国克利夫兰联储CPI                          11月        --         +0.2%
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                     10月        --   净流出1,529
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --     净卖出766
    
    12月16日(五)
    1330 美国建筑许可年率(万户)                       11月      124.0        126.0
             建筑许可(较前月)                                     --         +2.9%
             房屋开工年率(万户)                                 123.0        132.3
             房屋开工(较前月)                                     --        +25.5%
    
    12月19日当周
    
    12月19日(一)
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)        12月初值        --          54.9   
                   服务业PMI                                      --          54.6
    
    12月20日(二)
    1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                 10月        --         -1.2%
    
    12月21日(三)
    1500 美国成屋销售年率(万户)                       11月        557          560
             成屋销售(较前月)                                     --         +2.0%
    
    12月22日(四)
    1330 美国企业获利                            第三季修正值     --         +7.6%
    1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)               11月      -3.5%        +4.6%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --         +0.8%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         +5.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --         +0.2%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第三季终值    +3.3%        +3.2%
             最终销售                                             --         +2.7%
             消费者支出                                           --         +2.8%
             GDP平减指数                                          --         +1.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                            --         +1.4%
             核心PCE物价指数                                      --         +1.7%
    1330 美国全国活动指数                             11月        --        负0.08
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月        --         +0.2%        
                                   (较上年同期)                   --         +1.5% 
               央行核心CPI(较前月)                                --         +0.2%        
                          (较上年同期)                            --         +1.7%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                       10月        --         +0.6%
                扣除汽车的零售销售(较前月)                        --          持平  
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)     10月        --         +0.6%
                                     (较上年同期)                 --         +6.1%
    1500 美国实质个人支出(较前月)                     11月        --         +0.1%
             个人所得(较前月)                                   +0.3%        +0.6%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.4%        +0.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +1.4%
    1500 美国领先指标(较前月)                         11月      +0.2%        +0.1%
    1600 美国堪萨斯联储制造业指数                     12月        --           正9
                       综合指数                                   --           正1
    1600 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)              11月        --         +2.2%
    
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛；审校 王颖)

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