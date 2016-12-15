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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:08 BJT

《香港报摘》--信报12月15日

**头版头条**

--人民银行公布的11月金融数据显示，内地外币存款按月大幅增加204亿美元，按年增幅达11%；同期外汇占款则按月大减3,827亿元人民币，进一步印证内地资金持续外流，而未有把资金送到境外的，部分选择以外币存款保值。

**其他**

--交银国际研究部主管及首席策略师洪灏预计，2017年上证指数 在2,800-3,800点，但如果10年期国债收益率高于3%，上证指数有三分之二机会低于3,300点。

--骄阳电影有限公司入禀香港高等法院，向乐视有限公司追讨22.47万美元版权费。今次已是乐视有限公司近月第四次被入禀追收费用。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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