《香港报摘》--信报12月15日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--人民银行公布的11月金融数据显示，内地外币存款按月大幅增加204亿美元，按年增幅达11%；同期外汇占款则按月大减3,827亿元人民币，进一步印证内地资金持续外流，而未有把资金送到境外的，部分选择以外币存款保值。
**其他**
--交银国际研究部主管及首席策略师洪灏预计，2017年上证指数 在2,800-3,800点，但如果10年期国债收益率高于3%，上证指数有三分之二机会低于3,300点。
--骄阳电影有限公司入禀香港高等法院，向乐视有限公司追讨22.47万美元版权费。今次已是乐视有限公司近月第四次被入禀追收费用。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。