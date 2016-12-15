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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:20 BJT

《全球汇市》美元指数接近14年高点，受美联储提高升息次数预期提振

随着美联储升息，10年期美国公债收益率 涨至2014年9月来最高水平，接近
2.6%；美股创下两个月来最大跌幅。
    
    11月以来，公债收益率一直在大幅攀升，因预期特朗普政府将实行大规模财政支出措施
。
    
    澳元兑美元 跌0.1%至0.7400美元，上日已下跌1.2%。
    
    英镑兑美元 跌0.3%至1.2524美元，此前曾触及两周低位1.2515美元。
        
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0480  1.0535  -0.52  -3.50  1.0860
    美元/日圆            117.48  117.03  +0.38  -2.34  120.30
    欧元/日圆         123.16  123.29  -0.11  -5.60  130.47
    美元/瑞郎            1.0239  1.0202  +0.36  +2.21  1.0018
    英镑/美元            1.2523  1.2563  -0.32 -15.03  1.4738
    美元/加元            1.3307  1.3279  +0.21  -3.84  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9456  6.9249  +0.30  +5.75  6.5680
    澳元/美元            0.7392  0.7402  -0.14  +1.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7096  0.7116  -0.28  +3.97  0.6825
    澳元/日圆         86.890  86.670  +0.25  -0.83  87.620
    新西兰元/日圆     83.470  83.280  +0.23  +1.82  81.980
    英镑/日圆         147.20  146.96  +0.16 -16.94  177.22
    澳元/新西兰元     1.0413  1.0399  +0.13  -2.35  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 徐文焰/侯雪苹/陈宗琦/王琛；审校 李婷仪/杜明霞/郑茵/龚芳)

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