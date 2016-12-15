《全球汇市》美元指数接近14年高点，受美联储提高升息次数预期提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
随着美联储升息，10年期美国公债收益率 涨至2014年9月来最高水平，接近 2.6%；美股创下两个月来最大跌幅。 11月以来，公债收益率一直在大幅攀升，因预期特朗普政府将实行大规模财政支出措施 。 澳元兑美元 跌0.1%至0.7400美元，上日已下跌1.2%。 英镑兑美元 跌0.3%至1.2524美元，此前曾触及两周低位1.2515美元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0480 1.0535 -0.52 -3.50 1.0860 美元/日圆 117.48 117.03 +0.38 -2.34 120.30 欧元/日圆 123.16 123.29 -0.11 -5.60 130.47 美元/瑞郎 1.0239 1.0202 +0.36 +2.21 1.0018 英镑/美元 1.2523 1.2563 -0.32 -15.03 1.4738 美元/加元 1.3307 1.3279 +0.21 -3.84 1.3839 美元/离岸人民币 6.9456 6.9249 +0.30 +5.75 6.5680 澳元/美元 0.7392 0.7402 -0.14 +1.61 0.7275 新西兰元/美元 0.7096 0.7116 -0.28 +3.97 0.6825 澳元/日圆 86.890 86.670 +0.25 -0.83 87.620 新西兰元/日圆 83.470 83.280 +0.23 +1.82 81.980 英镑/日圆 147.20 146.96 +0.16 -16.94 177.22 澳元/新西兰元 1.0413 1.0399 +0.13 -2.35 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 徐文焰/侯雪苹/陈宗琦/王琛；审校 李婷仪/杜明霞/郑茵/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。