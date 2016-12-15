《中国报摘》--中国证券报12月15日

* 头版头条:

--昨日在北京举办的首期“财富圆桌”论坛主题为“全球化的未来”。出席论坛的专家表示，过去十年来，中国的影响力逐渐扩大。中国实施的“一带一路”战略加强了沿线各地的交流，是为全球谋福利。

* 其他:

--记者获悉，随着近期《基金管理公司子公司管理规定》和《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》的发布，曾经的“万能神器”基金公司子公司被戴上净资本管理的“紧箍”，不少基金公司子公司面临业务收缩和增资压力，以“非标”为主的通道业务正回流信托公司。

--昨日有关债市暴跌下机构巨额亏损的传言出现，涉及华夏基金和廊坊银行，两家机构当晚均予以辟谣。华夏基金表示，目前公司旗下所有货币基金均正常运作，申赎照常，无任何特殊情况；廊坊银行亦发表声明称，不存在传言中所谓的“债券代持”业务。

--山水集团副董事长宓敬田表示，目前集团尚有46亿元人民币违约债务，但全部已有妥善解决方案。新任管理层今年接管以后，没有出现新的违约，山水集团与银行关系已经恢复正常。