《中国报摘》--中国证券报12月15日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--昨日在北京举办的首期“财富圆桌”论坛主题为“全球化的未来”。出席论坛的专家表示，过去十年来，中国的影响力逐渐扩大。中国实施的“一带一路”战略加强了沿线各地的交流，是为全球谋福利。
* 其他:
--记者获悉，随着近期《基金管理公司子公司管理规定》和《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》的发布，曾经的“万能神器”基金公司子公司被戴上净资本管理的“紧箍”，不少基金公司子公司面临业务收缩和增资压力，以“非标”为主的通道业务正回流信托公司。
--昨日有关债市暴跌下机构巨额亏损的传言出现，涉及华夏基金和廊坊银行，两家机构当晚均予以辟谣。华夏基金表示，目前公司旗下所有货币基金均正常运作，申赎照常，无任何特殊情况；廊坊银行亦发表声明称，不存在传言中所谓的“债券代持”业务。
--山水集团副董事长宓敬田表示，目前集团尚有46亿元人民币违约债务，但全部已有妥善解决方案。新任管理层今年接管以后，没有出现新的违约，山水集团与银行关系已经恢复正常。
--国家旅游局发布《关于实施旅游休闲重大工程的通知》，将积极引导社会资本投资旅游业，完善旅游基础设施和公共服务体系；业内人士表示，在旅游上市公司中，七成以上具有国资背景，政策红利将进一步助力旅游PPP（政府和社会资本合作）投资提速。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。