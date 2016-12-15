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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:27 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月15日-12月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期   时间   国家     规模     发行细节
 12/15         日本              标售三个月期贴现国库券
 12/15         日本              标售20年期公债
 12/15         西班牙            标售公债
 12/16         日本              标售一年期贴现国库券
 12/21         日本              标售三个月期贴现国库券
 12/21         日本              加强流动性标售
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 王颖)

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