《香港报摘》--其他报纸重要消息12月15日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--港交所 昨日在微博上公布，爱尔兰央行已向当地基金业确认，将在沪港通的基础上，接受在爱尔兰注册的＂可转让证券集体投资计划（UCITS）＂及＂另类投资基金（AIF）＂，通过深港通进行投资；相关资料将于明年初更新，在此之前则接受合资格的基金提交申请。
**苹果日报**
--香港金管局就提升本地银行独立非执行董事的管治角色及功能，公布加强版守则，包括独立非执行董事任期不应逾九年、是否存在交叉董事等安排，银行需于一年内执行到位。而近年遭基金股东狠批企管水平欠佳的东亚银行 ，其九名独立非执行董事中，已有七名疑不符上述标准。
**星岛日报**
--消息指，资本策略 近期伙拍一家外资基金，以约18亿元人民币购入北京东城区金宝街的励骏华庭现楼住宅项目，预计购入后将作翻新，共涉逾100伙，是次亦为该集团首度进军北京市场。
**文汇报**
--山水水泥集团副董事长宓敬田表示，截至11月底，集团已实现扭亏为盈，预计明年利润将不低于10亿元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。