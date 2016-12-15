《香港报摘》--其他报纸重要消息12月15日

**明报**

--港交所 昨日在微博上公布，爱尔兰央行已向当地基金业确认，将在沪港通的基础上，接受在爱尔兰注册的＂可转让证券集体投资计划（UCITS）＂及＂另类投资基金（AIF）＂，通过深港通进行投资；相关资料将于明年初更新，在此之前则接受合资格的基金提交申请。

**苹果日报**

--香港金管局就提升本地银行独立非执行董事的管治角色及功能，公布加强版守则，包括独立非执行董事任期不应逾九年、是否存在交叉董事等安排，银行需于一年内执行到位。而近年遭基金股东狠批企管水平欠佳的东亚银行 ，其九名独立非执行董事中，已有七名疑不符上述标准。

**星岛日报**

--消息指，资本策略 近期伙拍一家外资基金，以约18亿元人民币购入北京东城区金宝街的励骏华庭现楼住宅项目，预计购入后将作翻新，共涉逾100伙，是次亦为该集团首度进军北京市场。

**文汇报**

--山水水泥集团副董事长宓敬田表示，截至11月底，集团已实现扭亏为盈，预计明年利润将不低于10亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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