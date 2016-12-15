表格：外资上周继续买超日股，日本投资者买超海外债券

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月15日 - 周四出炉的资本流动数据显示，12月10日止当 周外资继续买超日股。 外资在12月10日止当周在日本股市买超2,784亿日圆，前一周为买超4 ,034亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券2,674亿日圆，前一周为卖超8,915 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 12月 4日-12月10日 +278.4 +731.0 +981.8 11月27日-12月3日 +403.4r +658.2 -510.6 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 12月 4日-12月10日 -61.3 +267.4 -36.2 11月27日-12月3日 -76.6r -891.5r -38.9r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here (完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。