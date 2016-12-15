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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:24 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京12月15日 - 周四出炉的资本流动数据显示，12月10日止当
周外资继续买超日股。
    
    外资在12月10日止当周在日本股市买超2,784亿日圆，前一周为买超4
,034亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券2,674亿日圆，前一周为卖超8,915
亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：  
                         股市           债市        货币市场
    12月 4日-12月10日　 +278.4         +731.0         +981.8 
    11月27日-12月3日    +403.4r        +658.2         -510.6
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市         货币市场
    12月 4日-12月10日 　 -61.3         +267.4          -36.2 
    11月27日-12月3日     -76.6r        -891.5r         -38.9r

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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