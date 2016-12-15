《中国重要政经日程》--12月15日-12月19日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=============================今日重要政经日程==========================
12月15日（周四）
*--10:00 商务部召开12月例行新闻发布会。
*--国家发改委举行“四个平台”在线观摩情况介绍会。
--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。
=============================近期重要政经日程==========================
12月17日（周六）
--中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库主办的“2016-2017中国经济年会”在北京举行。
12月19日（一）
*--中国社科院2017年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (整理 李文科; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。