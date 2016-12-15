《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月15日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--财政部长许虞哲表示，台湾综所税的最高税率45%，在全球已属中高以上水准，连美国都比台湾低，有检讨的必要。
--行政院长林全核定〞新南向政策工作计画〞，行政院经贸谈判办公室昨表示，相关部会将从明年1月1日起推动办理，在推动新南向产业合作与经贸拓展方面，明年目标是至少与四个新南向目标国家洽商产业合作可行性，进行产业交流平台与活动，每年至少签署一个合作协议或备忘录等。
--财政部长许虞哲表示，财政部明年不会直接出面征求彰银 委托书。他表示，行政院之所以作此安排，是希望财政部维持行政中立。
*经济日报：
--为引导资金重新回到台股，金管会开放民众可定期定额买股票，台湾证交易所昨日也表示，最快明年1月16日起，正式开放此业务并接受券商申请备查。证券界乐观其成，认为有助台股人气回流。
--立委黄国昌指出，公营行库员工的高利率存款实施多年，却于法无据，今年前九月光是支付其员工存款利率产生的超额利息负担就多达26.33亿台币，要求财政部尽速检讨，财政部长许虞哲允诺，将配合年金改革步调修正。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。