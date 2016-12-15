《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月15日

*工商时报：

--财政部长许虞哲表示，台湾综所税的最高税率45%，在全球已属中高以上水准，连美国都比台湾低，有检讨的必要。

--行政院长林全核定〞新南向政策工作计画〞，行政院经贸谈判办公室昨表示，相关部会将从明年1月1日起推动办理，在推动新南向产业合作与经贸拓展方面，明年目标是至少与四个新南向目标国家洽商产业合作可行性，进行产业交流平台与活动，每年至少签署一个合作协议或备忘录等。

--财政部长许虞哲表示，财政部明年不会直接出面征求彰银 委托书。他表示，行政院之所以作此安排，是希望财政部维持行政中立。

*经济日报：

--为引导资金重新回到台股，金管会开放民众可定期定额买股票，台湾证交易所昨日也表示，最快明年1月16日起，正式开放此业务并接受券商申请备查。证券界乐观其成，认为有助台股人气回流。

--立委黄国昌指出，公营行库员工的高利率存款实施多年，却于法无据，今年前九月光是支付其员工存款利率产生的超额利息负担就多达26.33亿台币，要求财政部尽速检讨，财政部长许虞哲允诺，将配合年金改革步调修正。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。