港报财经评论：中国去杠杆，明年勿厚望--经济日报12月15日

中国去杠杆，明年勿厚望/ 林瑞芬

港股大市区间上落，年底前大方向难现。上证在周一急回，没有持续放大沽压。上证昨收报3140，微跌0.46%。

技术上，仍守于上升轨，支持近3100利好，而内银股成维稳大市之棋子，中国银行A股（沪601988）、兴业银行A股（沪601166）昨涨0.28%至0.64%不等。A股有序整固，无大跌之忧。

回看港股，乏力攀升。恒指昨收报22456，升0.04%；国指收报9706，更跌0.14%。大市成交额缩至616亿元，观望气氛浓厚。

恒指及国指仍然预计在月内余下时间，守于200天綫上（现分别在21762及9145）等候结算，恒指受制23000至23200阻力强，而国指10000为阻力。

个股之中，油股一枝独秀，受油价高涨刺激，中石油（00857）涨4.5%，中石化（00386）涨3.4%。较早前，已同大家分析各股技术阻力位、支持位，前日又同大家分析中石化投资价值。年底前，要寻找特佳升势股份，有难度，相信油股的突出表现，只限个别。

当前，要深思明年的风险因素，＂去杠杆＂将是最大的不明朗。最新据CNBC报道，全球首富比尔·盖兹（Bill Gates）周二接受CNBC采访时表示，现在的美国股市已经变＂贵＂了。如果＂Fed以人们始料未及的方式加息，那么股市就将遭遇沽压。＂美国的加息步伐加快的话，去杠杆压力，相信不单对美股构成压力，环球亦然。只是年尾欧洲央行又作出了延长QE的决定，环球央行未同步收水，这个＂去杠杆＂压力大小，明年还是有排你估！不过，从近月环球债市债息攀升启示，醒目资金已有备而战，不怕一万，只怕万一。

中国方面，2017年作为十九大换届之年，年终政治局会议将＂稳中求进＂放在前所未有的高度，＂一些领域金融风险显现，要高度重视＂等表述，均启示阿爷会于明年系统性地防控金融市场风险及场内＂去杠杆＂将贯穿全年。

从中国十年期国债息率自11月以来抽升，到现水平近3.2厘，相信非偶然。债市的去杠杆进行中，继7月下旬监管有意收紧公司债监管，到8月对多家券商进行视窗指导收紧公司债发行条件，12月9日，中证登公布收紧债券质押标准，如果利用评级AA以及AA+的信用债在交易所作为抵押，金额不能超过该债券总发行规模的10%；新规连续出台，直接打压了低评级信用债的质押能力，降低杠杆率。

据安信证券分析，预期明年中国的＂去杠杆＂压力，将来自政府、家庭、金融机构、非金融企业四个部门在内。资料显示，政府方面，2015年中至2016年中有一波强劲的杠杆增加，负债同比增速由不足10%上涨到超过30%，如果单独按照政府部门杠杆变化来衡量，这一波政策刺激力度甚至超过4万亿元人民币。但刺激效果不佳，实体盈利无改善，非金融企业没有跟进，资产价格快速膨胀（大致体现在一、二綫房价、信用债和美元兑人民币滙率三个方面）。

2016年中期，政策开始有所收敛，2016年11月政府部门负债同比增速已经下降至不足26%，2017年的降幅要视经济表现而定，但总体降幅可能有限，因经济要维稳。家庭方面，2017年负债大多用于购房，在今年已出招调控房市下，大致已见顶，再大升机会不大。

金融机构方面，2015年中配合政府加杠杆的主力，2016年初金融机构负债同比增速已经超过30%，是2006年有历史资料以来的最高水准，成为资产价格膨胀的重要推手，最终引发政策下定决心抑制金融机构杠杆。虽然可能会有所反覆，但安信倾向认为，2017年金融机构负债同比增速下降仍是大势所趋。

非金融企业方面，可以分为国有性质部分和非国有性质部分。对于非国有性质的非金融企业而言，其去杠杆化或已接近尾声，如果用工业企业的资料进行大致代表，负债同比增速在低于5%之后进一步下降空间似乎已经不大。但对于国有性质的非金融企业而言，其负债同比增速仍然超过10%，尚有进一步去化的要求，且其债务规模明显大于非国有性质部分，有需要去杠杆。

综合来看，2017年中国仍处于去杠杆之年，难言出清，在这种情况下不要寄希望于政策的持续宽松，如果政策持续宽松，很可能会刺激广泛的通胀，反过头来对政策的宽松进行抑制。

因此，在此期间政策的目标就是要＂一手抑泡沫，一手防风险＂，资金脉冲式紧张或成常态，期限利差可能会一直保持平坦，继续建议投资者根据自己的负债情况，保持充裕的流动性准备。A股难望有大牛市出现，结构性机遇为主！（完）

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