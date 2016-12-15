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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:35 BJT

《汇市简讯》美元/韩元跳空上涨，进入上看11月高点的多头走势

路透12月15日 -

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* 美元/韩元跳空上涨，从上日收盘价1169.7升至1182.5，现报1180.5

* 韩元/美元较上日收盘贬值1.1%

* 美联储利率预测曲线趋陡，市场空仓措手不及

* 波林格区间上升趋势通道暂时激活，但需观察收盘是否高于1178.7

* 偏多走势显示美元/韩元将上攻11月高点，图表reut.rs/2h2aYlR

* 若突破1187.0将挑战六个月高点，1200心理关卡将岌岌可危

(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)

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