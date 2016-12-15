《汇市简讯》美元/韩元跳空上涨，进入上看11月高点的多头走势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月15日 -
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* 美元/韩元跳空上涨，从上日收盘价1169.7升至1182.5，现报1180.5
* 韩元/美元较上日收盘贬值1.1%
* 美联储利率预测曲线趋陡，市场空仓措手不及
* 波林格区间上升趋势通道暂时激活，但需观察收盘是否高于1178.7
* 偏多走势显示美元/韩元将上攻11月高点，图表reut.rs/2h2aYlR
* 若突破1187.0将挑战六个月高点，1200心理关卡将岌岌可危
(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。