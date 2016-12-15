《全球重要经济事件一览表》--12月15日-12月22日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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12月15日(四)
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯举行记者会，讨论金融系统评估内容(1615)。
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议。
马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在一项会议上致开幕词(0800)。
北京--商务部召开12月例行新闻发布会(0200)。
北京--国家发改委举行“四个平台”在线观摩情况介绍会。
上海--第十三届中国国际金融论坛将召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。
华盛顿--美联储举行开放式会议，讨论为全球系统重要性银行组织建立长期债务与完全吸收损失能力要求的最后规定(1600)。
法兰克福--欧洲央行理事会议。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
奥斯陆--挪威央行利率公布决议和货币政策报告(0900)。
伯恩--瑞士央行货币政策评估(0830)。
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议。
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
12月16日(五)
夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席夏洛特商会经济前景讨论会(1730)
首尔--英国财政大臣会晤韩国企划财政部长官柳一镐、韩国外交部长官尹炳世，及韩国央行总裁李柱烈。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧于西班牙央行举办的German Bernacer Prize颁奖典礼上发表演说(1215)。
奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说。
挪威孔斯温厄尔--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。
挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演说。
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议(1200)。
莫斯科--俄罗斯央行利率决议。总裁纳比乌里娜在央行理事会议后举行记者会(1200)。
12月17日(六)
北京--中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库主办“2016-2017中国经济年会”。
12月19日(一)
北京--中国社科院2017年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会。
东京--日本央行货币政策会议(至20日)(2350)。
12月20日(二)
斯德哥尔摩--瑞典财长Magdalena Andesson发表政府最新经济预估。
墨尔本--澳洲央行公布12月政策会议之会议记录(0030)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
12月21日(三)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行利率决议，并公布货币政策报告(0830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯与货币政策部主管Marianne Nessen，就货币政策决议举行记者会(1000)。
12月22日(四)
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。