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亚洲 | 2016年 12月 15日 星期四 08:42 BJT

《台湾重要政经日程》--12月15日-2017年10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

12/15(四)

--09:30 行政院长林全主持行政院院会。

--14:00 台湾综合研究院2017年台湾及主要国家经济展望研讨会。

--16:30 金管会例行记者会。

--16:20 央行公布11月银行办理人民币业务概况。

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12/20(二)

--16:00 经济部公布11月外销订单年变动率，上月为年增0.3%。

12/22(四)

--08:30 主计总处公布11月季调后失业率，上月为3.90%。

12/23(五)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增3.70%。

--16:20 央行公布11月M2年增率，上月年增3.98%。

2017年

1/2(一)

--元旦连假，金融市场休市一日。

1/5(四)

--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增1.97%。

--16:20 央行公布12月外汇存底金额，上月为4,343.48亿美元。

1/9(一)

--16:00 财政部公布海关进出口数据，11月出口年增12.1%。

1/27(五)-2/1(三)

--农历春节，金融市场休市。

2/18(六)

--调整上班日，金融市场开市一日。

2/20(一)

--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。

2/27(一)-2/28(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

4/3(一)-4/4(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

5/29(一)-5/30(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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